Arka Sokaklar dizisi bu akşam 456. bölümüyle ekranlara gelecek. Hüsnü Çoban, Rıza babanın tanıştırdığı bayana aşık mı olacak? Cantekin'i cezaevi aracından kaçıran Mesut'u, Rıza baba ve Hüsnü gizlice takibe alıyor.

Arka Sokaklar Yeni Bölümünde Seyirciyi Neler Bekliyor?

Mesut, Cantekin'i cezaevi aracından gizlice kaçırır ama bununla ilgili kimseye renk vermeyerek özel harekattan eski arkadaşı olan Hilmi'ye emanet etse de Turan'ın adamları bunu öğrenince Hilmi'yi kaçırır. Turan'ın adamlarının kaçırdığı Hilmi'nin eski bir PÖH olduğunu öğrenen Rıza Baba, Mesut'tan şüphelenir. Hüsnü'de, Mesut'un olayla ilgili olabileceğini düşününce gözler Mesut'a döner.

Nazike, Hüsnü'nün ne kadar yalnız olduğunu Ayla'ya anlatınca kadınlar tayfası harekete geçer ve Hüsnü'yü biriyle tanıştırmaya karar verirler. Ayla, eşini kaybetmiş olan eski başkomiser Gonca'yı Hüsnü ile tanıştırmaya karar verse de bunun için Rıza'nın yardımına ihtiyaç duyar.