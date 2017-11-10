Çin'in kontrolünü kaybettiği Tiangong-1 isimli uzay aracı hala kontrolsüz bir şekilde dünyaya yaklaşmaya devam ediyor. Avrupa Uzay Ajansı bir açıklama yaparak, uzay istasyonunun düşebileceği yerler hakkında hazırladığı listeyi paylaştı. Paylaşılan listede Türkiye’de yer alıyor.

Çin, 2016 yılının Eylül ayında, Tiangong-1 isimli uzay aracının kontrolünü kaybetmişti. Uzayda kontrolsüz bir şekilde savrulan istasyon, hızla dünyaya yaklaşmaya devam ediyor. Dünya'nın hangi noktasına ve ne zaman düşeceği bilinmeyen Tiangong-1'in nereye düşeceği konusunda tahmin, Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapıldı.

TÜRKİYE’DE MUHTEMEL YERLER ARASINDA

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan tahmine göre Uzay istasyonunun Ocak ile Mart arasında bir tarihte dünyaya düşmesi bekleniyor. 8.5 ton ağırlığı bulunan uzay istasyonunun düşüş rotası üzerinde İspanya, İtalya ve Hindistan’ın yanı sıra Türkiye’de bulunuyor.

2011 YILINDA FIRLATMIŞLARDI

2011 yılında Çin’in fırlattığı uzay aracının kontrolü 2016 Eylül ayında kaybedildi. Tiangong-1, hala Yerden 300 kilometre yüksekte ve kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Avrupa Uzay Ajansından Holger Krag Tiangong-1 ile ilgili tahminleri konusunda yaptığı açıklamada, sonuçların kesin olmadığını geniş bir coğrafi alan üzerinde risk bulunuyor. Uzay aracı atmosfere girerken yanmaya ve parçalanmaya başlayacak olsa da yüzeye parçalarının ulaşma riski hala var. İki yıllık ömrünü 2013 yılında tamamlayan Tiangong-1’de bulunan mürettebat sürenin tamamlanması sonucunda gemiden ayrılmıştı. Bugüne kadar uzay araçlarının düşüşü nedeniyle hayatını kaybeden olmadığı da biliniyor.