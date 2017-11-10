﻿ Hizbullah'tan Son Dakika Açıklaması! “Suudiler, Hariri'yi Ev Hapsinde Tutarak Lübnan’a Savaş Açtı”

Hizbullah'tan Son Dakika Açıklaması! “Suudiler, Hariri'yi Ev Hapsinde Tutarak Lübnan’a Savaş Açtı”

Hizbullah lideri Nasrallah, son dakika açıklaması ile Suudi Arabistan’a adeta savaş açtı. Suudi Arabistan’ın Lübnan'ın 4 Kasım'da istifa eden başbakanı Saad el Hariri'yi ev hapsinde tutmasına tepki gösteren Nasrallah, "Suudiler Lübnan'a savaş açtı" ifadelerini kullandı.

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Hizbullah'tan Son Dakika Açıklaması! “Suudiler, Hariri'yi Ev Hapsinde Tutarak Lübnan’a Savaş Açtı”
Hizbullah'tan Son Dakika Açıklaması! “Suudiler, Hariri'yi Ev Hapsinde Tutarak Lübnan’a Savaş Açtı” Tarih: 2017-11-10 Saat: 19:00:56
Güncelleme : 2017-11-10 19:00:56

Hizbullah lideri Nasrallah, son dakika açıklaması ile Suudi Arabistan’a adeta savaş açtı. Suudi Arabistan’ın Lübnan'ın 4 Kasım'da istifa eden başbakanı Saad el Hariri'yi ev hapsinde tutmasına tepki gösteren Nasrallah, "Suudiler Lübnan'a savaş açtı" ifadelerini kullandı. 

4 Kasım'da istifa eden Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, bu istifasını Suudi Arabistan'dan duyurmuştu. Hizbullah ve İran bu tarihten itibaren hedef tahtasına oturtulmuştu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’tan konu hakkında bir açıklama geldi. Nasrallah açıklamasında, Hariri’yi ev hapsinde tutan Suudi Arabistan’ın bu hareketi ile Lübnan’a savaş açtığını söyledi. 

SUUDİ ARABİSTAN SAVAŞ AÇTI
Nasrallah açıklamasında, Suudi Arabistan'ın Lübnan halkı ve Hizbullah'a karşı savaş başlattığını belirterek, halka yeni bir başbakan dayatmakla da Riyad’ı suçladı. Nasrallah açıklamasında, Hariri'ye yapılan hakaretin Lübnan halkına hakaret etmekten farksız olduğunu söyleyerek Hariri’ye de bir an önce ülkeye dönmesi için çağrı da yaptı.  

İSRAİL’İ DE KIŞKIRTIYORLAR
Nasrallah açıklamasının devamında, İsrail’e de yüklendi. Hariri'nin istifasından sonra açıklama yapan ilk ülkelerden biri olan İsrail’in de Suudi Arabistan tarafından kışkırtıldığını, Lübnan’ı vurması istediğini söyledi. 

 

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