ÖSYM, 2018 Sınav Takvimini dakikalar önce açıkladı. 2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'nde en çok merak edilen konu ise YKS ve KPSS Ne Zaman yapılacak sorusunun yanıtı oldu. Peki, ÖSYM Tarafından Açıklanan takvime göre YKS ve KPSS Ne Zaman yapılacak?

'2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından dakikalar önce açıklandı. Yüzbinlerce adayın merak içerisinde beklediği, YKS ve KPSS sınavları ne zaman yapılacak soruları da yanıt buldu. Peki, 2018'de ilk defa yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman yapılacak?

2018 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 yılında ilk defa yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018 tarihleri arasında alınacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 23-24 Haziran 2018'de yapılacak. YKS sınavı sonuçları ise 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans mezunları için 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. KPSS lisans sınavı için adayların başvuruları ise 10-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Lisans KPSS sınavı sonuçları ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 5 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. 10-21 Mayıs tarihlerinde adaylar bu sınava başvuru yapılacak. Bu sınavın sonuçları ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. 7 Ekim 2018 tarihinde Ortaöğretim KPSS sınavı yapılacak. 3-19 Temmuz tarihleri arasında sınav için başvurular kabul edilecek ve sonuçlar da 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.