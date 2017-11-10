Gaziantep'te akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda, 5 kişi yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre kız isteme meselesi yüzünden Nimet D. (45) ve oğlu Doğan D., akraba ve aynı sokakta komşu oldukları öğrenilen Emine ve Yaşar D. çifti tartışmaya ile bir anda tartışmaya başladı.

KAVGA BÜYÜDÜ, SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşünde, Nimet D. ve oğlu Doğan D. karşı tarafa ateş açtı. Silahlarla açılan ateş sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de gelerek güvenlik önlemi aldı. Emine ve Yaşar D. çiftinin yanı sıra oğulları Ali D., kavga sırasında orada bulunan komşuları Emine G. ve Hayri P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

ANNE OĞUL SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI

Olaydan sonra Nimet D. ve oğlu Doğan D kaçtı. İki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Şehitkamil devriye ekipleri, anne ve oğlunu saklandıkları evde yakalandı. Ayrıca olayda kullanan silahlar da şüphelilerin yanlarında bulundu. Gözaltına alınan Nimet D. ve oğlu Doğan D. emniyete götürülürken, kavganın akraba olan iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.