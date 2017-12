Kliplerinde cesur sahneleri ile her zaman dikkat çeken Hadise, bu defa sınırları bir hayli zorladı. Fransız manken Aurelien Muller ile 'Sıfır Tolerens' klibi için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı Hadise, ateşli sahneleri ile yürek hoplattı.

Şarkıcı Hadise, Sıfır Tolerans şarkısının klibi için Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçti. Dün yayınlanan klipte Hadise’nin cesur sahneleri dikkat çekti.

SINIRLARI ZORLAMAYI SEVİYOR

Ünlü şarkıcı Hadise’ye bu klipte Aurelien Muller eşlik etti. Her zaman sınırları zorlamayı seven Hadise, bu klipte küvet içerisindeki cesur pozları ile de çok konuşulacak gibi görünüyor. Klipte iki sevgiliyi canlandıran Aurelien Muller ile Hadise hakkında da aşk iddiaları gündeme geldi. New York'ta baş başa tatil yaptıkları iddialarına Hadise’den ''Aşk diye bir şey yok ki'' cevabı geldi.

HADİSE SİNAN AKÇIL’DAN SONRA KİMSEYLE EL ELE GÖRÜLMEMİŞTİ

32 yaşındaki şarkıcı Hadise, rol gereği bile olsa 7 yıldan beri ilk defa bir erkek ile el ele görüntü verdi. Aşk hayatında ise Hadise’yi el ele en son 2010 yılında o dönemki sevgilisi Sinan Akçıl ile el ele görmüştük.

İşte Hadise’nin ateşli klibinden kareler…