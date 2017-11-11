Şanlıurfa'da sabah saatlerinde işçileri taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada işçiler yola savrulurken, 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, serada çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

TARIM İŞÇİLERİ YOLA SAVRULDU

Kısas Mahallesi yakınlarında bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada, çoğunluğu kadın olan tarım işçilerini taşıyan Atilla Ateş'in idaresindeki 63 DP 614 plakalı minibüs ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 38 KV 746 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Minibüs kaza sonucu yol kenarına devrildi, işçiler yola savruldu. Otomobil ise taraya uçtu. Feci kazada henüz kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

CAN PAZARI YAŞANDI

Sera işçileri kazanın ardından yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralıların bazıları yoldan geçen vatandaşlar, bazıları da ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

BİR İŞÇİ ÖLDÜ, 18 YARALI

Yaralılardan Sera Baylan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acil serviste diğer yaralıların tedavisi sürerken, işçilerden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşçi yakınları kazayı haber aldıktan sonra hastaneye akın etti. Yakınlarından bir haber bekleyenler acil servis önünde uzun süre gözyaşı döktü. Kaza hakkında jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.