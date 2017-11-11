Diyarbakır’da kendisine şiddet uygulayan eşini, kafasına demir çubukla vurarak öldüren kadın, 2 ay sonra tahliye edildi. Mahkeme, kadının cinayeti, ağır tahrik ve meşru savunma saikiyle işlediğine karar verdi.

Diyarbakır’da 40 yaşındaki Emine T. 25 yıllık eşi Siracettin T.'nin şiddetinden usanmuştı. Daha fazla dayağa dayanamayan kadın, evini terk etti ve kardeşinin yanına sığında. Ancak Siracettin T. kadını burada da bularak dövmeye devam etti. Eniştesini sakinleştirmek isteyen M.S.B araya girdi, ancak öfkeli kocayı sakinleştirmek mümkün olmadı. Emine T. kocasının kardeşine zarar vereceğini düşünerek bulduğu bir demir çubuk ile kafasına vurdu. Olaydan sonra Siracettin T. travma geçirirken, 2 kardeş adamı polise yakalanma korkusu nedeniyle hastaneye yakın bir yere bırakıp kaçtı.

İKİ AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Siracettin T. bir vatandaş tarafından hastanenin acil servisine götürüldü ve burada kendisine araba çarptığını söyledi. Beyin kanaması geçiren adam hayatını kaybederken, abla-kardeş pişman olarak polise gitti ve yaşananları anlattı. Kocasını öldürmek suçundan tutuklanan Emine T. hakkında "Haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan, M.S.B hakkında da eniştesini ağır yaralı haldeyken hastaneye götürmediği için dava açıldı. Emine T. iki ay tutuklu kaldıktan sonra "cinayeti ağır tahrik ve meşru savunma saikiyle işlemiş olması" sebebi ile mahkeme tarafından tahliyesine karar verildi.