Suudi Arabistan gece yarısı Yemen Savunma Bakanlığına hava saldırısı düzenledi. Alınan ilk bilgilere göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Hava saldırısının ardından Uluslararası ajanslar tarafından geçilen fotoğraflarda, saldırının büyüklüğü de gözler önüne serildi.

Suudi Arabistan, gece saatlerinde Yemen'in Başkenti Sana'da bulunan Yemen Savunma Bakanlığı binasına bombardıman düzenledi. Bakanlı binası, Suudi Arabistan’ın saldırısında yerle bir olurken, çevrede bulunan 12 evde de hasar oluştu. Hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

TAŞ TAŞ ÜSTÜNDE KALMADI

Ortadoğu’da gerilim devam ederken, Suudi Arabistan, bir hamle daha yaptı. İran destekli Husilerin kontrol ettiği Yemen'in başkenti Sana'ya Suudi Arabistan tarafından hava saldırısı düzenlendi. Savunma Bakanlığı binasının hedef alındığı saldırıda, çevrede bulunan evler de hasar gördü. Bu sabah saatlerinde Reuters haber ajansının geçtiği olay yeri fotoğraflarında durumun vahameti de ortaya çıktı. Vurulan binalarda taş taş üstünde kalmadığı görülürken, vatandaşlar da burada toplandı.

LÜBNAN’DA SUUDİ VATANDAŞI EVİNDEN KAÇIRILDI

Suudi Arabistan ile Lübnan arasında da gerilim bitmiyor. Akşam saatlerinde Suudi Arabistan vatandaşı evinden kaçırıldı. Konu hakkında açıklama yapan Lübnan İçişleri Bakanlığı, kaçırılan kişinin 1985 doğumlu Ali el-Bişravi olduğunu duyurdu. Adma yakınlarındaki evinden kaçırılan Bişravi’nin bulunması için çalışma başlatıldı. Son bir haftadır bölgede gerilim tırmanırken, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısında bulunuyor.