İzmir'de 3 yaşındaki Alperen, yaz sıcağında serviste unutulmuş ve havasızlıktan boğularak hayatını kaybetmişti. Alperen’in ölümüne neden olan ihmaller zincirinde polis görüntülere ulaştı. Alperen'in cansız bedeni görüntülerde görevli kadın tarafından servisten indiriliyor ve bina içerisine götürülüyor.

İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, 3 yaşındaki Alperen Sakin, kreş servisinde unutulmuş ve sıcak havada boğularak can vermişti. Skandal olayda okulda bulunan güvenlik kameraları okul sahibi tarafından yerinden sökülmüştü. Polisin araştırması ile bulunan görüntüler ortaya çıktı. Alperen ve arkadaşlarının servis aracı görüntülerde sabah 08.08'de kreşin önüne geliyor. Saatler sonra Alperen’in okulda olmadığı fark ediliyor. Küçük çocuğun cansız bedeni saat 17.01’de bir görevlinin kollarında binanın içine götürülüyor. Alperen, okulun içinde 2 dakika 41 saniye kadar tutuluyor ve ardından da bir çarşafa sarılarak hastaneye götürülüyor.

SERVİSTE UNUTULMUŞTU

Geçtiğimiz 15 Ağustos tarihinde Çiğli Köyiçi Mahallesi'nde yaşanan olayda, Serkan Sakin ile Buket Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere sabah saatlerinde evinden servisle alındı. Okulun önüne geldiklerinde bir öğrencinin ağlaması üzerine servis hostesi D.K. onu alıp okula götürdü. Ancak bu sırada serviste uyuyan Alperen’i hiç kimse fark etmedi. Uzun saatler sonunda öğretmenler, Alperen’in okulda olmadığını fark etti. Fakat bütün aramalara rağmen küçük çocuk bulunamayınca kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde Alperen’in okula hiç girmediği anlaşılınca, görevliler servise koştu. Ancak küçük çocuğun sabah oturduğu koltukta cansız bedenine ulaşıldı.