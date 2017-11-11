Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin saat 11.56’da olduğu öğrenilirken, çevre illerden de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’den alınan verilere göre bugün saat 11.56 sularında Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 14.6 kilometre derinliğinde olurken, çevre illerden de hissedildi. Herhangi can ya da mal kaybına neden olmayan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.