Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu ile birlikte Külliye’de oyun oynarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaştığı fotoğrafa, "Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz her saniye dünyamıza değer katar." notunu da düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde torunu ile birlikte çekilen fotoğrafı resmi Twitter hesabında paylaşıldı. Fotoğraf paylaşılır paylaşılmaz, sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

''ÇOCUKLAR DÜNYAMIZA DEĞER KATAR''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu ile birlikte paylaşılan fotoğrafına "Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz her saniye; hayatımıza, dünyamıza değer katar" notu da düşüldü. Kısa süre içerisinde sosyal medyada popüler hale gelen fotoğraf, yüzbinlerce beğeniye ulaştı. Erdoğan’ın bu fotoğrafı aynı zamanda günün en çok konuşulan konularından biri de oldu.

İŞTE ERDOĞAN’IN O PAYLAŞIMI: