﻿ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliyede Torunu İle Paylaştığı Fotoğraf Beğeni Rekoru Kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliyede Torunu İle Paylaştığı Fotoğraf Beğeni Rekoru Kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu ile birlikte Külliye’de oyun oynarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaştığı fotoğrafa, "Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz her saniye dünyamıza değer katar." notunu da düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Anasayfa GÜNCEL Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliyede Torunu İle Paylaştığı Fotoğraf Beğeni Rekoru Kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliyede Torunu İle Paylaştığı Fotoğraf Beğeni Rekoru Kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliyede Torunu İle Paylaştığı Fotoğraf Beğeni Rekoru Kırdı Tarih: 2017-11-11 Saat: 16:00:19
Güncelleme : 2017-11-11 16:00:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu ile birlikte Külliye’de oyun oynarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaştığı fotoğrafa, "Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz her saniye dünyamıza değer katar." notunu da düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde torunu ile birlikte çekilen fotoğrafı resmi Twitter hesabında paylaşıldı. Fotoğraf paylaşılır paylaşılmaz, sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı. 

''ÇOCUKLAR DÜNYAMIZA DEĞER KATAR''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu ile birlikte paylaşılan fotoğrafına "Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz her saniye; hayatımıza, dünyamıza değer katar" notu da düşüldü. Kısa süre içerisinde sosyal medyada popüler hale gelen fotoğraf, yüzbinlerce beğeniye ulaştı. Erdoğan’ın bu fotoğrafı aynı zamanda günün en çok konuşulan konularından biri de oldu. 

İŞTE ERDOĞAN’IN O PAYLAŞIMI:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu ile fotoğrafı sosyal medya twitter son dakika Cumhurbaşkanı Külliyesi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu