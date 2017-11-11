Puhu Tv’de yayınlanan, geçtiğimiz sezon ateşli sahneleri ile çok konuşulan dizi Fi 2. sezona da çok iddialı başladı. Fi ikinci sezonu Çi ile 9 Kasım’da yayınlanmaya başlandı. Serenay Sarıkaya ve Ozan Güven'in ateşli öpüşme sahnesi şimdiden en çok konuşulanlar arasına girdi bile.

İnternet dizisi Fİ, geçtiğimiz sezon çok konuşulmuştu. İzleyenler, Fi 2. sezonun başlamasını merak içerisinde beklerken, 2. sezon ilk bölüm Çi ismiyle 9 Kasım günü yayınlandı. Fi dizisi 2. sezonun ilk bölümü ile fırtına gibi esti. Özellikle Serenay Sarıkaya ve Ozan Güven'in duş sahnesi uzun süre konuşulacağa benziyor.

DURU VE CAN MANAY’IN ATEŞLİ SAHNESİ

Fi dizisinde Duru karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya ve Can Manay karakterine hayat veren Ozan Güven’in duşta ateşli öpüşme sahnesi dizinin daha ilk bölümünden çok konuşuldu. Aslında, geçtiğimiz sezon ateşli sahneleri ile çok konuşulan dizinin ikinci sezonunun daha az ateşli olacağı söylenmişti. Ancak, dizinin ilk bölümünden ateşli sahneleri damga vurdu.