Milli halterci Naim Süleymanoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan Süleymanoğlu’nun ameliyatı hala devam ediyor.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu uzun süredir İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altında tutuluyordu. Beyin kanaması geçiren ve beynindeki ödemin arttığı öğrenilen milli halterci, akşam saatlerinde acil olarak ameliyata alındı.

KARACİĞER NAKLİ SONRASI YOĞUN BAKIMDAYDI

Memorial Ateşehir Hastanesi'nde, siroza bağlı karaciğer yetmezliği yaşayan ve karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, bir aydan fazla süredir aynı hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu. Beyninde kanama olduğu ve ödemin de arttığı belirlenen Naim Süleymanoğlu, acil olarak ameliyata alındı. Memorial Şişli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından ameliyata alınan Süleymanoğlu’nun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

DOKTORUN AÇIKLAMASI KORKUTTU

Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ve acil olarak ameliyata alınan milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun doktorundan açıklama geldi. Naim Süleymanoğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Yalçın Polat, milli haltercinin Nörolojik bulgularında gerileme olduğunu söyledi. Milli haltercinin hayati tehlikesi olduğu için ameliyata alındığını belirten Polat, tehlikenin hala devam ettiğini söyledi.