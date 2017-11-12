İkinci el araç satın almayı düşünen vatandaşlar, PTT'nin yeni mobil uygulaması ile satın almayı düşündüğü aracın kilometre ve muayene bilgilerini rahatlıkla öğrenebilecek.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) arasında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokole" imzalar atıldı.

Protokol kapsamında ikinci el araç satın almayı düşünen vatandaşlar, aracın kilometre ve araç muayene bilgilerini PTT mobil uygulamasından hilesiz şekilde öğrenebilecek. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, ikinci el araçlarla ilgili elindeki verileri PTT ile paylaşacak. Böylelikle PTT'nin mobil uygulama sisteminden plaka veya şase numarası girilerek ikinci el araçla ilgili bilgilere ulaşılabilecek.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan PTT, ikinci el araç satın almayı düşünen vatandaşları yakından ilgilendiren protokole imzalar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ile PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından atıldı.