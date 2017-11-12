Madrid Hükümeti, Katalanların bağımsızlık hayallerini suya düşürünce yüzbinlerce Katalan, tutuklu siyasiler ve ülkeden kaçan liderleri için protesto gösterisi düzenledi.

Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri tarafından yapılan çağrıyla düzenlenen protesto gösterisine yüz binler katılırken protesto gösterisi için yaklaşık 900 otobüsün Katalonya'nın farklı bölgelerinden Barselona'ya geldiği öne sürüldü.

Barselona şehir polisi tarafından yapılan açıklamaya göre protesto gösterisine yaklaşık 750 bin kişi katıldı. Protesto gösterisi ile Katalonya Parlamentosunun 27 Ekim tarihinde ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık ilanı kararının ardından "devlete başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan eski 8 Katalonya yerel hükümet üyesinin ve bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerindeki iki yetkilinin serbest kalması istenildi.

Protesto gösterisinde ön saflarda tutuklu Katalan siyasetçilerin ve sivil toplum örgütü liderlerinin aileleri yer alırken "Siyasi tutuklular için özgürlük" ve "Biz cumhuriyetiz" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Madrid hükümeti tarafından operasyon yapılacağını anlayan göstericiler, Belçika'ya kaçan eski başkanları Carles Puigdemont'a da destek çıkarak, "Puigdemont, bizim başkanımızdır" "Hiç olmadığı kadar birlik içindeyiz. Meşru hükümetimizi savunacağız." "Demokrasi yardım istiyor, Avrupa nerede?" sloganlarını atmaya başladı.

Protesto gösterisi esnasındaki konuşmalarda, 21 Aralık'ta Katalonya'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, tutuklu siyasetçilerin de aday olduğu bildirildi.

İspanya'da eski Katalonya yerel hükümetinin 8 bakanıyla, bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin iki temsilcisi cezaevinde yatıyor.