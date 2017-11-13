Taşeron işçiler hakkında son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’ndan geldi. Uzun zamandan beri kadro bekleyen Taşeron işçiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu yıl gerekenin yapılacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin uzun süreden beri beklediği müjdeli haberi bugün verdi. Son dakika açıklaması yapan Bakan, bu yıl taşeron işçilerin istihdamı konusunda gerekenin yapılacağını söyledi.

“BU YIL GEREKEN YAPILACAK”

Uzun süreden bu yana tartışma konusu olan taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda bugün Bakan Sarıeroğlu açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçiler hakkında yaptığı açıklamada, bir çok kesimin beklendi içinde olduğunu, bunlardan en önemlisinin de taşeron işçiler olduğunu söyledi. Bu güne kadar Ak Parti’nin verdiği bütün sözleri tuttuğunu söyleyen Bakan Sarıeroğlu, taşeron işçilerin de kamuda istihdam beklentilerini karşılayacaklarını dile getirdi. Maliye Bakanı ile bir aydır bu konu üzerinde çalışma içerisinde olduklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kısa süre içerisinde bu çalışmayı tamamlayarak kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. Taşeron işçilerin sıkıntı ve beklentilerini bildiklerini söyleyen Bakan Sarıeroğlu, bu beklentilere yeni yıla girmeden önce yanıt vereceklerini söyledi.

TAŞERON İŞÇİLER YILLARDIR KADRO BEKLİYOR

Taşeron işçilerin kadro beklentisi ise yeni değil. Uzun yıllardan bu yana kadro bekleyen taşeron işçilere 15 yıldır iktidarda olan Ak parti hükümeti bu yıl çözüm getireceğe benziyor.