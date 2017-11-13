Burger yemek için gittiğimiz Fast Foodlarda sipariş ettiğimiz soğan halkalarını evde yapmaya ne dersiniz? Üstelik de Fast Food da yediğinizden çok daha sağlıklı ve çok daha lezzetli hali ile. İşte, Dışarıdan Söylediklerinizden Daha Sağlıklı olacak Evde Soğan Halkası yapımı…

Evde Soğan Halkası yapılışı zor sanmayın. Çok kolay bir şekilde sağlıklı soğan halkaları yapmak mümkün. Bugün yemek köşemizde sizlere sağlıklı soğan halkası tarifi veriyoruz…

EVDE SOĞAN HALKASI TARİFİ

Malzemeler:

Soğan

Beyaz Ekmek

Un

Mısır Nişastası

Tuz

Maden Suyu (soda)

Yapılışı:

Ekmekleri dilim dilim keserek fırınlıyoruz. Ekmekler iyice kuruyup kıtır hale geldikten sonra da blendere alıp toz haline getiriyoruz. İçinde büyük parçalar kalacaktır, bunları elemek için büyük delikli bir kevgir kullanabilir, üstte kalan taneleri tekrar mutfak robotu ile çekebilirsiniz. Daha sonra bir tencerenin içine kızartma için zeytinyağı ya da Ayçiçek yapı alarak ocağın altını açın. Soğanı kalın halkalar halinde dilimleyin. İster tek halka, isterseniz de çift halka olarak soğanları ayırın. Daha sonra bir kasenin içerisine un ve mısır nişastası koyun. Ölçü olarak üç kaşık mısır nişastası, 5 kaşık da tepeleme un tercih edebilirsiniz. İki malzemeyi karıştırdıktan sonra içerisine tuz ekleyin. Daha sonra da bir şişe sodayı karışımın içerisine dökerek biraz karıştırın. Çok aşırı karıştırmamaya özen gösterin. Soğanı önce karışımın içerisine atıp gezdirin, ardından blenderden getirdiğiniz ekmekleri içinde gezdirip yağın içerisine atın. Daha sonra kızaran soğan halkalarınızı içerisinde yağı çekecek bir peçete olan tabağa alın. İşte bu kadar. Sağlıklı ve lezzetli soğan halkalarınız hazır…