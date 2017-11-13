Kasım’da Aşk Başkadır aforizması artık ne kadar baymış olsa da aşıklar için Sonbaharın yeri hep bir ayrıdır. Eğer yaz aylarında tatile çıkmaya zaman bulamadıysanız ya da tatil için siz de Sonbaharı beklediyseniz işte tam zamanı…

Size Sonbaharın tadını çıkaracağınız, aşk tazeleyeceğiniz harika rotalar hazırladık. Üstelik seçtiğimiz yerlerde de manzara adeta tablo gibi. Bu manzaraları izlemeye doyamayacak, sevgilinizle dökülen yaprakların olduğu sokaklarda el ele yürümenin tarif edilmez mutluluğunu yaşayacaksınız. Listede yurt içinden muhteşem yerler de var, yurt dışı efsaneleri de… İşte, Sonbaharda Aşk Tazeleyeceğiniz 5 Rota...

1. BOZCAADA – ÇANAKKALE

Yaz tatillerinin de vazgeçilmez adreslerinden biri olan Bozcaada, Sonbaharda yapacağınız tatil kaçamakları için de ideal… Üstelik bu aylarda yaz kalabalığı da kalmıyor, ıssız ve romantik ada sokaklar çiftleri bekliyor diyebiliriz.

2. ABANT – BOLU

Abant’ın her mevsim ayrı bir güzel olduğu tartışılmaz. Ancak Sonbahar aylarında dökülen yaprakların sarı ve turuncu renkleri sizi sizden alacak. Romantik bir yürüyüşe çıkmak isteyenler için 10 kilometrelik bir yürüyüş parkuru da var. Göl çevresinde romantik bisiklet turları yapabilir, karpostal niteliğinde kareler de yakalayabilirsiniz.

3. SAPANCA – SAKARYA

Kalabalıktan, iş stresinden, karmaşadan biraz uzaklaşmak isteyenler için Sapanca çok iyi bir alternatif olacak. Üstelik Sonbahar aylarının da gelmesi ile göl ve çevresindeki ormanlarda harika manzaralar da sizleri bekliyor olacak.

4. KYOTO – JAPONYA

Biraz yurt dışına çıkalım, uzakdoğuya açılalım diyen romantikler için de sonbahar tatilinin en ideal rotalarından biri Kyoto oluyor. Japonya’nın en büyük şehirleri arasında olan bu romantik şehirde sizi adeta bir renk şöleni bekliyor.

5. AMSTERDAM – HOLLANDA

Amsterdam, birbirinden farklı kültürleri içinde toplayan bir şehir. Ulaşımın da kolay olması turistleri adeta büyülüyor diyebiliriz. Hem tarihi, hem de doğal güzellikleri ile hayran kalacağınız bu kentte romantik bir sonbahar tatili sizi bekliyor olacak.