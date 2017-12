Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Kasım 2017 Son Bölümde neler oldu sorusu takipçilerimiz tarafından merak ediliyor. Fatma Uyanık bulundu mu, arama çalışmaları hala devam ediyor mu? Bir aydan fazla süredir kayıp olan genç kadın öldü mü? Müge Anlı son bölümde Fatma Uyanık hakkında cinayet ifadesini kullanmış, ardından da bu ifadeyi düzeltmişti. Müge Anlı’nın bu açıklaması akıllara, genç kadının öldüğü, ancak bunun kamuoyundan gizlediği ihtimalini getirdi.

Hafta içi her gün olduğu gibi 13 Kasım 2017 Pazartesi günü de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan gelişmeleri an be an takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle son dönemlerde işlenen Fatma Uyanık konusunda genç kadının akıbeti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bir aydan fazla süre geçen kayıp olayında Fatma Uyanık öldü mü yoksa hayatta mı henüz bilinmiyor. İşte, Müge Anlı 13 Kasım Pazartesi son bölümde yaşananlar…

MÜGE ANLI “CİNAYET” DEDİ

Müge Anlı geçtiğimiz Cuma günü canlı yayında Fatma Uyanık hakkında cinayet ifadesini kullanmıştı. Ancak daha sonra ifadesini düzelten Anlı, genç kadının hala kayıp olarak arandığını söyledi. Fatma Uyanık hakkında yaşanan gelişmeleri haberimizin devamında sizlerle paylaşacağız.

DENİZLİ HONAZ’DA HAKERETLİ DAKİKALAR

Denizli Honaz’da Rus asıllı eşi ile ilişkileri olduğunu iddia ettiği arkadaşları için ölüm listesi hazırlayan Fatih Bayrak ortada yok. İki defa Honaz’a gelen ve her geldiğinde de kayıplar olan Fatih Bayrak her yerde aranırken bugün Honaz’da hareketli dakikalar yaşandı. Kayıp olarak aranan Murat’ın telefona bir yol kenarında bulundu. Bunun üzerine Ankara’dan gelen kadavra köpekleri ile bölgede arama yapılmaya başlandı. Köpekler baraj kenarında tepki verince kepçeler burada kazı yapmaya başladı. Murat, öldürülüp burada bir yere gömüldü mü? Ailesinin stüdyoda gergin bekleyişi devam ediyor.