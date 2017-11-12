Irak bu akşam meydana gelen 7,3 şiddetimdeki deprem Türkiye’den de hissedildi. Doğu ve Güneydoğu’daki illerde vatandaşlar sokaklara döküldü. Ayrıca depremin ardından gelen görüntüler, durumun ne kadar vahim olduğunu da gözler önüne serdi.

Irak'ta bu akşam saat 21:20’de meydana gelen şiddetli deprem beşik gibi salladı. 40 saniye süren depremde köylerde büyük hasar meydana geldiği öğrenilirken, halk sokaklara döküldü. Güvenlik kameralarına depremin hemen ardından yaşanan panik görüntüleri de yansıdı.

TÜRKİYE’DE DAHİL OLMAK ÜZERE 6 ÜLKEDEN HİSSEDİLDİ

Irak’ın Halepçe kentine 32 km mesafede meydana gelen 7,3 şiddetinde deprem, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 6 ülkeden hissedildi. Depremin boyutu görüntülerle de ortaya çıkarken, Irak’tan yapılan ilk açıklamada, 8 köyde büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Ancak can kaybı konusunda henüz verilen bir bilgi yok.