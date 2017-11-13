Irak'ın Süleymaniye kentinde dün akşam saat 21.00 sularında meydana gelen 7,3 şiddetindeki depremin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Irak’ta meydana gelen deprem, Güneydoğu'daki illerde de hissedildi. Depremde en az 207 Ölü, 1600’den Fazla Yaralı olduğu tahmin ediliyor.

Irak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen depremin yankıları devam ediyor. Depremde en az 207 kişinin öldüğü, 1686 kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor. Kuzey Irak’ta ise 6 kişi öldü, 200’den fazla kişi de yaralandı. İran’da da deprem nedeniyle yıkım meydana geldi. Özellikle Irak sınırında bulunan Kirmanşah şehrinde büyük bir yıkım olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Irak’ta gece 21.18’de meydana gelen 7,3 şiddetinde depremin ardından gece saatlerinde biri 4.8 biri de 4,6 olmak üzere üç ayrı deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre gece saat 02:37’de ise 4.1 büyüklüğünde, gece 03:20'de İran’da 4.8 büyüklüğünde artçı depremler olmaya devam etti.

TÜRK KIZILAYI YARDIM GÖTÜRDÜ

Irak’ın Halepçe ilçesi olan 7,3 şiddetindeki depremle sarsılmasının ardından Türk Kızılay’ı hemen bölgeye hareket etti. Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesine ulaşan ekipler, burada çadır kentler kurarak yardım dağıtmaya başladı. Derbendihan ilçesi en çok yıkımın yaşandığı bölgelerden biri.

BAŞBAKANLIK AÇIKLADI: TÜRKİYE’DE CAN VEYA MAL KAYBI YAŞANMADI

Irak’ta yaşanan depremin ardından bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, Irak halkına gereken tıbbi ve gıda yardımının yapılmaya başlandığını belirtti. İlk yardım konvoyunun yola çıktığını belirten Yıldırım, depremin Türkiye’den de hissedildiğini can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.