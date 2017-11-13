﻿ Sürpriz Buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Kısıklı'da Bir Araya Geldi

Sürpriz Buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Kısıklı'da Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı’daki konutunda Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Sürpriz buluşmanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Sürpriz Buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Kısıklı'da Bir Araya Geldi
Sürpriz Buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Kısıklı'da Bir Araya Geldi Tarih: 2017-11-13 Saat: 12:33:32
Güncelleme : 2017-11-13 12:33:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı’daki konutunda Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Sürpriz buluşmanın nedeni ise henüz bilinmiyor. 

Başbakan Binali Yıldırım, bu sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna gitti. Aslında bu buluşma Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan programda bulunmuyordu. Sürpriz görüşmenin nedeni ve konusu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 

MABEYN KÖŞKÜ'NDE DÜN BÜYÜK ZİRVE YAPILMIŞTI
Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile bir araya gelmişti. 

ERDOĞAN'IN RESMİ PROGRAMINDA YER ALMIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Başbakan Binali Yıldırım ile bir görüşmesi sürpriz oldu. Çünkü bu görüşme Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan programda yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmeden sonra saat 14.30’da Atatürk Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etmesi bekleniyor. 
Ayrıntılar Gelecek...

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