﻿ Naim Süleymanoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Bakan Demircan'dan Açıklama: “Durum İyi Değil, Hayati Tehlikesi Sürüyor”

Naim Süleymanoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Bakan Demircan'dan Açıklama: “Durum İyi Değil, Hayati Tehlikesi Sürüyor”

Karaciğer naklinin ardından yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altında tutulan Naim Süleymanoğlu, geçtiğimiz gün beyin kanaması geçirerek acil olarak ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından hayati tehlikesi bulunan Süleymanoğlu’nun son sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanı Demircan açıklama yaptı.

Anasayfa SPOR Naim Süleymanoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Bakan Demircan'dan Açıklama: “Durum İyi Değil, Hayati Tehlikesi Sürüyor”
Naim Süleymanoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Bakan Demircan'dan Açıklama: “Durum İyi Değil, Hayati Tehlikesi Sürüyor”
Naim Süleymanoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Bakan Demircan'dan Açıklama: “Durum İyi Değil, Hayati Tehlikesi Sürüyor” Tarih: 2017-11-13 Saat: 13:12:01
Güncelleme : 2017-11-13 13:12:01

Karaciğer naklinin ardından yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altında tutulan Naim Süleymanoğlu, geçtiğimiz gün beyin kanaması geçirerek acil olarak ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından hayati tehlikesi bulunan Süleymanoğlu’nun son sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanı Demircan açıklama yaptı. 

İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altında bulunan milli halterci Naim Süleymanoğlu, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek acil olarak ameliyata alınmıştı. Süleymanoğlu’nun doktoru, ameliyatın ardından bir açıklama yaparak milli haltercinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve yeniden yoğun bakıma alındığını söylemişti. Naim Süleymanoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında bugün de Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bir açıklama yaptı. 

“HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR, DURUM İYİ DEĞİL”
Milli Haltercinin sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, vital bulguların iyi olduğunu, ancak milli haltercinin hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi. 

 

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