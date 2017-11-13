Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz aylarda evlenen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nı karalamak için kurulan ve sosyal medya üzerinden aşağılayıcı paylaşımlar yapan çeteye darbe vuruldu. Sosyal medya üzerinden Şeyma Subaşı'na hakaret ettikleri iddiası ile 3 kadın gözaltına alındı. Şeyma Subaşı haberi Instagram hesabından da paylaştı.

Acun Ilıcalı’nın eşi, Şeyma Subaşı’na internet üzerinden hakaret ettikleri iddiası ile 3 kadın gözaltına alındı. 1 kadın ise hakaret iddiası ile ilgili olarak aranıyor. Şeyma Subaşı’na organize bir şekilde hakaret ettikleri belirlenen şüphelilerin bazı videoları da montajlayarak sosyal medya hesabından paylaştıkları öğrenildi. Olayla ilgili olarak 15 kişinin daha isminin belirlendiği ve arandıkları da gelen bilgiler arasında yer aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesapları aracılığı ile Şeyma Subaşı’na hakaret eden çetenin peşine düştü. Arge Bilgi İşlem Büro Amirliği Bilişim Suçları Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda bugün 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da Yeşim N.(38), Mersin’de ise İlknur R. isimli kadınların gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden Yeşim N’nin gözaltına alınırken, suç delillerini yok etmek için kullandığı tablet bilgisayarı kırmaya çalıştığı öğrenildi. Diğer yandan olayda şüpheli olarak aranan Canan K.'nın bir süre önce yurt dışına çıkış yaptığı ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bu operasyonların ardından hakaretlerin devam ettiği yönünde Şeyma Subaşı'nın şikayeti üzerine bir operasyon daha düzenlendi. Bu operasyonda da Yazgülü T isimli kadın gözaltına alındı.

15 KİŞİNİN DAHA İSMİ BELİRLENDİ

Diğer yandan Şeyma Subaşı’na organize bir şekilde hakaret ettikleri iddiası ile 15 kişinin daha isminin belirlendiği ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı öğrenildi.