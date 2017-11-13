Bilim insanları uyardı. Duygusal anlamda stres yaşayan ve çok fazla üzülen insanlar kalp krizi gibi ciddi tehlikeler ile karşı karşıya kalıyor. Uzmanlara göre kalp kırıklığı da en az kalp krizi kadar tehlike saçıyor.

Kalp kırıklığı deyip geçmeyin. Çünkü bilim insanlarına göre kırık kalp, insan vücudunda en az kalp krizi geçirmiş kadar hasara neden oluyor. Duygusal stresi şiddetli şekilde yaşayan kişilerin kalbinde kalıcı bozukluklar meydana geliyor.

KIRIK KALP SENDROMUNUN TEDAVİSİ YOK

Aberdeen Üniversitesinde bu konu hakkında araştırma yapan bilim insanları, kırık kalp sendromunun oldukça yaygın olduğunu ve bu durumun kalbi kalıcı olarak zayıflattığını söyledi. Ayrıca uzmanlar, bu durumun bir tedavisi olmadığına da dikkat çekti.

YAKININI KAYBEDENLER EN ÇOK ETKİLENENLER

Kalp, insan vücudu için en hayati organ. Duygusal stresi çok şiddetli yaşamak kalpte en az kalp krizi kadar zarara neden oluyor. Şimdilik önüne geçmesi mümkün olmayan bu durumun sonuçları ise çok ciddi. Genellikle bir yakınını kaybeden insanlar bu durumdan daha fazla etkileniyor. Kalp kası, aşırı stres ve üzüntü nedeniyle şaşkına dönüyor ve zaman içerisinde de zayıflıyor. Uzmanlar bu güne kadar kalp kırıklığının geçici olduğunu ve zaman içerisinde de iyileşeceğini düşünüyordu, ancak araştırmalar durumun sanıldığı gibi olmadığını ortaya çıkardı.

37 HASTA 2 YIL İNCELENDİ

Araştırma kapsamında, olan takotsubo hastalığı olan 37 hasta uzmanlar tarafından iki yıl boyunca incelendi. Hastaların iyileştikleri varsayılırken, araştırma sonucunda egzersiz yapmakta zorlandıkları ve normalden daha kolay yoruldukları anlaşıldı.

KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar bu hastaların tedavisinde kalp kirizi geçirenlerle aynı ilaçların kullanması gerektiğine inanıyor. Ayrıca uzmanlara göre bu hastalık da en az diğer kalp hastalıkları kadar önemli ve acilen tedavi edilmesi gerekiyor. Bilim insanları kadınların bu olaydan daha fazla etkilendiğini düşünüyor.