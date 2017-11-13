Kış lastiği uygulaması, Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık tarihinde başlayacak. Yapılan denetimlerde bu tarihten itibaren kış lastiği olmadığı belirlenen araçlara 2017 yılı için 625 lira, 2018 yılı için 715 lira ceza kesilecek.

Yeni yıldan itibaren trafik cezalarına da zam gelecek. Ekim ayında açıklanan ÜFE’ye göre bu yıl zamlar da yüksek olacağa benziyor. Kış lastiği uygulaması kısa süre içerisinde başlayacak ama takmayanlara da büyük cezalar gelecek. Peki, Kış Lastiği Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor? Kış lastiği takmayanlara ceza ne kadar olacak?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kış lastiği uygulaması, Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren başlayacak. Uygulamanın başlamasının ardından trafik denetimleri de artacak. Sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için başlanılan uygulamada, kış lastiği uygulamasına uymayan araçlara büyük cezalar kesilecek. Bu yıl artan zamlardan trafik cezaları da etkilenecek. Kış lastiğinin yeniden gündeme geldiği bu günlerde cezalar da gündemde. 2017 yılı için kış lastiği bulunmayan araçlara kesilecek ceza 625 lira iken, 2018 yılında bu cezaya 14.47’lik zam gelecek ve 715 TL’ye yükselecek. Hem can güvenliği hem de cezadan kurtulmak için sürücülerin 1 Aralık itibari ile kış lastiklerini taktırmaları gerekiyor.

2017’DE BÜTÜN TRAFİK CEZALARINA ZAM GELECEK

2017 yılı itibari ile bütün trafik cezalarına zam gelecek. Şu anda 206.5 lira olan kırmızı ışıkta geçme cezası zammın ardından 236.4 liraya çıkacak. Hız sınırını aşmanın cezası da aynı şekilde 206.5 liradan 236.4 liraya yükselecek.