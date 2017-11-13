Tv 8 Gerçeğin Peşinde 13 Kasım 2017 yeni bölüm ile haftanın ilk gününde ekranlara geliyor. Özellikle Gaziantep Nizip’te aracında yanarak can veren, daha sonra otopsisinde kalbinde 7 bıçak darbesi olduğu ortaya çıkan Fehmi Özcan olayında yaşanan gelişmeler herkes tarafından merak ediliyor. Fehmi Özcan’ın ölümü intihar mı yoksa cinayet mi?

Serap Paköz’ün TV8’de sunduğu Gerçeğin Peşinde 13 Kasım 2017 Son Bölümde yaşananlar herkes tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen programın bugünkü canlı yayınında önemli gelişmeler yaşandı. Fehmi Özcan’ın ölümüne ilişkin çok önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Ayrıca bir görgü tanığı da o gün yaşananlar hakkında önemli bilgiler verdi. İşte Tv 8 Gerçeğin Peşinde 13 Kasım son bölümde yaşananlar…

FEHMİ ÖZCAN’IN ARABASINDA O GÜN KİMLER VARDI?

Fehmi Özcan’ın ölümü ilk olarak kayıtlara intihar diye geçmişti. Ancak aile, bu olayın cinayet olduğuna inanarak 2 yıl sonra Tv 8 Gerçeğin Peşinde programına başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemelerde o gün Fehmi Özcan’ın aracında başka kişilerin de olduğu belirlendi. Görüntülerin daha net hale getirilmesi için çalışmalar ise devam ediyor. Ayrıca ortaya çıkan bir görgü tanığı da o gün arabada bir kadın gördüğünü söyledi.

11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU EVLENDİRECEKLERDİ

İstanbul Şişli’de yaşanan olayda ise 11 yaşındaki bir kız çocuğu, Tv 8 Gerçeğin Peşinde 13 Kasım yayınına yapılan ihbar sayesinde evlilikten kurtuldu. Çocuk gelin yapılmak istenen küçük kızın durumunu duyarlı bir mahalle sakini Tv 8 Gerçeğin Peşinde programına ihbar etti. Emniyetin durumdan haberdar edilmesi üzerine kız çocuğu kına gecesi günü kurtarıldı. Küçük kızın babaannesinin evlilik için erkek tarafından para aldığı da ortaya çıktı.