Hayvan istismarı olayı Çorum’da ortaya çıktı. Kangal köpeğe tecavüz eden bir kişiyi köylüler yakaladı. Köylülerin kaydettiği olayın ardından hayvan derneklerine suç duyurusu çağrısı da yapıldı.

Son yıllarda hayvana şiddet ve istismar olaylarında yaşananlar mide bulandırıyor. Bu konuda hayvan hakları savunucularının mücadele etmeye devam ediyor, ancak ülkemizde hayvanlara tecavüzün ne yazık ki önüne geçilemiyor. Bu konuda mide bulandıran bir haber de Çorum’dan geldi.

KANGAL CİNSİ KÖPEĞE TECAVÜZ EDERKEN YAKALANDI

Çorum'un Sungurlu ilçesi İkizli Köyü'nde, köylüler K.K isimli şahsı kangal cinsi bir köpeğe tecavüz ederken yakaladı ve cep telefonu ile o anları kaydetti. Köylüler yaptıkları açıklamada, şahsın karısının bir süre önce köyden ayrıldığını ve o zamandan bu yana köpeklere tecavüz ettiğini, fakat kendisinden korktukları için bu duruma müdahale edemediklerini söyledi. Köylüler, bu şahsa karşı ne yapacaklarını bilemedikleri için o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, hayvan derneklerine çağrıda bulundu. Ortaya çıkan görüntüleri buzlamak sureti ile biz de farkındalık yaratmak amacı ile haberimizde paylaşıyoruz.

KÖYLÜLER SAVCILIĞA BAŞVURACAK

K.K adlı şahsı kaydeden köylüler, aynı zamanda bu görüntüler ile savcılığa başvuru yapacaklarını söyledi. Ayrıca haberin yayınlandığı ajanimo.com da hayvan dernekleri HAYKONFED ile HAYTAP’a ve hayvan severlere bu olaya müdahale etme çağrısında bulundu.