13 Kasım 2017 Pazartesi Reyting Sonuçlarında birinci olmak için Söz, Çukur, Siyah Beyaz Aşk, Kırgın Çiçekler gibi iddialı diziler yarıştı. Bu akşam her türden dizi ekranlara geldi ve hepsi reyting sıralamasında kendisine iyi bir yer bulmak için mücadele etti. Peki, 13 Kasım 2017 Pazartesi Reyting Sonuçları için TV izleyicisinin tercihi olan yapım hangisi oldu? 13 Kasım 2017 Pazartesi Reyting Sonuçları nasıl sonuçlandı sorusunun yanıtı sizleri haberimizin devamında bekliyor…

13 Kasım 2017 Pazartesi Reyting Sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Bu akşam reyting sıralamasında birinci olabilmek için Söz, Çukur, Siyah Beyaz Aşk, Kırgın Çiçekler gibi iddialı diziler uyarıştı. Pazartesi geceleri oldukça sert geçen reyting yarışında, TV izleyicisi en çok hangi yapımı izledi? Söz, Çukur, Siyah Beyaz Aşk, Kırgın Çiçekler dizleri arasından hangisi 13 Kasım 2017 Pazartesi Reyting Sonuçlarında birinci oldu?

SÖZ ZİRVEDEKİ YERİNİ KAPTIRMADI

Star Tv’nin reyting rekorları kıran dizisi Söz, yine zirvedeki yerini kaptırmadı. İzlenme rekorları kıran dizi, bu akşamın yine en çok izlenen yapımı oldu ve zirveye oturdu. Ateş’in vurulması ve Ahmet Kartal bebeğin kaçırılması Timde şok etkisi yarattı. Bebeklerinin kaçırılmasının ardından Ali Haydar ve Fatma perişan oldu.

ÇUKUR DİZİSİ İKİNCİ SIRADA

Henüz yeni başlayan, Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek ve bir çok ünlü oyuncunun başrollerini paylaştığı Çukur dizisi ise 13 Kasım 2017 Pazartesi Reyting Sonuçlarında ikinci sırada yer aldı. Şimdilik zirve değişmedi. Söz dizisi her zaman olduğu gibi zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.