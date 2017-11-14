14 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları merak ediliyor. Bugün altın güne nasıl başladı? 14 Kasım Salı Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu? Kapalıçarşı’da bugün altın kaç para? Altın ne zaman düşecek? Altının hızlı yükselişi devam edecek mi? Bütün bu soruların yanıtı altın yatırımcıları ve hediyelik olarak altın alanlar için haberimizin devamında yer alıyor. İşte 14 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları ve altın piyasasında son durum…

Güncel altın fiyatlarında son durum, altın piyasasını takip edenler ve yatırım yapmak için altını tercih edenler için merakla bekleniyor. Kapalıçarşı’da 14 Kasım Salı altın fiyatları ne kadar oldu sorununun yanıtını sizler için araştırdık. 14 Kasım 2017 Salı Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatları kaç para?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 14 KASIM 2017 SALI

Altın ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında geliyor. Bu nedenle yatırımcılar ve hediyelik olarak altını tercih edenler tarafından güncel altın piyasası da yakından takip ediliyor. 14 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatlarını sizler için araştırdık. Kapalıçarşı’da bugün gram altın güne 158,44 lira alış ve 158,58 lira satış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise bugün güne 253,62 lira alış, 259,96 lira satış fiyatı ile başladı. Altın fiyatlarında gün içerisinde yaşanan gelişmeleri anlık olarak takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz.