TV8 Yemekteyiz 14 Kasım 2017 Son Bölümde Safiye Hanım yarışıyor. Safiye Hanım, aslen Tokat’lı. 49 yaşında olan Safiye Hanım evli ve 2 kızı var. Safiye Hanım aslında kuaför ama şu anda bu işi yapmıyor. Ev hanımı olarak hayatına devam eden Safiye Osmanoğlu, haksızlığa hiç tahammül edemediğini ve kolay arkadaş edindiğini söylüyor. Peki, TV8 Yemekteyiz 14 Kasım 2017 Son Bölüm Safiye Hanımın Menüsünde neler var? Safiye Hanım rakiplerinden kaç puan aldı?

TV8 Yemekteyiz 52. bölümde haftanın ikinci gün yarışmacısı Safiye Hanım yarışıyor. Yemekteyiz 14 Kasım 2017 Salı günü yarışan Hatice Hanımın menüsü yarışmacılar tarafından merak ediliyor. Peki, ev hanımı olan Safiye hanım bugün misafirlerine hangi yemekleri hazırladı? Safiye Hanım menüsünü yetiştirebildi mi? TV8 Yemekteyiz 14 Kasım 2017 Safiye Hanım kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ 14 KASIM 2017 SAFİYE HANIMIN MASASINDA NELER YAŞANDI?

Aslen Tokatlı olan Safiye Hanım, bugün menüsünde sadece mercimek çorbası ve krem Karameli Türk usulü yaptı. Masasında hemen hemen bütün yemekleri Tunus usulü olan Safiye Hanımın yemekleri rakipleri tarafından beğenilmedi ve bol bol eleştirildi. Tunus yemeklerini bu yarışma için bir risk olarak gören yarışmacılara Safiye Hanım biraz bozuldu. Safiye Hanımın tatlısı da rakipleri tarafından beğenilmedi. Bu eleştirilere bozulan Safiye Hanım, Yaşananlara tepki göstermeden edemedi.