Uzunköprü Emniyet Müdürün Mustafa Tekin dün gece saat 01.00 sularında beraberindeki iki polis memuru ile mekanlarda asayiş deneyimi yaptığı sırada saldırıya uğradı. Yaralanan Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru, dün gece ilçede alkollü mekanlarda asayiş uygulaması yaptığı sırada saldırıya uğradı. Bir mekanda kimlik sorgulaması yaparken çıkan tartışmanın ardından yapılan saldırıda Tekin ve beraberindeki iki polis yaralandı. Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Tekin’in tedavisi devam ediyor.

POLİSLERİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Edirne Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden Mustafa Tekin'in ve beraberindeki 2 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dün gece yaşanan olaydan sonra yaklaşık 15 polis ile o mekana baskın düzenlendi. Polis ekipleri, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Uzunköprü Emniyet Müdürün Mustafa Tekin'e ve yanındaki polislere düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.