14 Kasım Salı hava durumu nasıl olacak? Bugün hangi illerde yağış bekleniyor? Pastırma sıcakları bitecek mi? İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 14 Kasım Salı Ankara Hava durumu nasıl? Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir hava durumu hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmeler neler? İşte 14 Kasım Salı İl İl Hava Durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre rüzgar bugün Marmara ve Ege'de kuzey yönünden esecek. Buna bağlı olarak nem oranı ve sıcaklıkta da artış görülecek. İç ve Güney Ege’de ise yerel yağış geçişleri bekleniyor. Hafta boyunca hava durumu bu şekilde seyredecek. Cuma ve Cumartesi gününe kadar hava sakin seyrederken, yağışlar hafta sonu yeniden gelecek.

14 KASIM SALI HAVA DURUMU

14 Kasım 2017 Salı hava durumu özellikle Ege bölgesinde yağışlı olacak. Yağışlar Çarşamba günü yurdu terk edecek. Akdeniz'in batı kesimlerinde de yerel yağış geçişleri gün boyunca devam edecek. Çarşamba ve perşembe günü ise sabah saatleri sisli, günün diğer saatlerinde ise güneşli bir hava hakim olacak. Bugün Karadeniz’de ise hava parçalı bulutlu geçecek. Karadeniz’in doğusunda ise hava yağışlı olacak. Karadeniz’de hava sıcaklıklarında Çarşamba gününden itibaren 7 – 8 derece bir düşüş bekleniyor. Bölge ardından da karla karışık yağmurlu havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz’de geceleri sıcaklığın 0 Derecenin altına ineceği belirtildi.