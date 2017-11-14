İstanbul Kadıköy’de lüks bir otomobilin içerisinde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 52 yaşındaki İbrahim Nar'a ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri Nar’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kadıköy'de bu sabah saatlerinde lüks otomobilinin içerisinde silahla başından vurulmuş halde erkek cesedi bulunduğu öğrenildi. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde şahsın 52 yaşındaki İbrahim Nar olduğu tespit edildi. Şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Vatandaşlar, sabah saatlerinde Kadıköy Acıbadem Mahallesi Şekercioğlu Sokak'ta 34 NKR 70 plakalı lüks bir otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görerek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. İnceleme sonucunda ölü bulunan şahsın, 52 yaşında ve emekli olan İbrahim Nar olduğunu belirledi.

SİLAH DA YANINDA BULUNDU

Silahın da aracın içerisinde ve şahsın yanında bulunması nedeniyle polis ekipleri olayın intihar olduğu ihtimali üzerinde duruyor.