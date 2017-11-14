Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Balona Rövaşataya Kalkan Gencin ailesi vardı. O görüntüler ile sosyal medyada çok konuşulan gencin aslında büyük bir dram yaşadığı ortaya çıktı. Müge Anlı son bölümde Gülbey Türkücü'nün annesi oğlunun kayıp olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Hikaye anlatıldıkça da gencin dramı gözler önüne serildi.

Ankara Kızılay'da balona röveşata atmaya çalışan bir gencin görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış, genç bir anda adeta sosyal medya fenomeni haline gelmişti. Görüntülerdeki gencin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Gülbay Türkücü olduğu ortaya çıktı. Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Türkücü’nin annesi katıldı. Üvey babası ile sorunlar yaşayan Gülbay Türkücü’nin evden kaçtığı ve sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı.

POLİS BULDU AMA AİLESİNİ İSTEMEDİ

25 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranan genç, Ankara’da 11 Ekim tarihinde polis tarafından bulundu. Ancak genç, ailesi ile görüşmek istemediğini ve Ankara’da çalıştığını söyledi. Sosyal medyada videonun yayılması ile bir anda ünlü olan gencin ailesi videoyu paylaşan kuyumcu Güray Başak'a ulaştı.

SOKAKLARDA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bugün Müge Anlı’nın programına çok sayıda izleyici telefon ile bağlanarak genci Ankara’da gördüklerini söyledi. Ancak parası olmadığı, hatta üzerinde pantolon yerine kadın tuniği olduğu iddia edilen gencin şu anda nerede olduğu da bilinmiyor. Büyük bir dram yaşadığı ortaya çıkan genci bulmak için Müge Anlı, Ankara polisi ile de iletişime geçeceklerini söyledi. Gencin annesine de tepki gösteren Anlı, kocadan önce çocuğun tercih edilmesi gerektiğini söyledi.