Star Tv’de Zuhal Topal'ın programında kendilerine gelen taliplere burun kıvıran, kendilerini kaf dağında gören gelin ve damat adayları bu aralar Hande Ataizi’nin programında kendilerini rezil etmekle meşgul.

Hande Ataizi, RTÜK'ün izdivaç yasağını delmiş ve Sony Channel Türkiye kanalında izdivaç programı yapmaya başlamıştı. Ancak bu başkaldırmanın cezası ağır oldu. RTÜK’ün kestiği ağır cezaların ardından Hande Ataizi’nin programı gelin ve damat adaylarının yarıştığı bir yarışma programına çevrildi.

KENDİLERİNİ REZİL EDİYORLAR

Zuhal Topal'ın izdivaç programından tanınan bir çok gelin ve damat adayı kendilerini programda rezil etmeye başladı. Zuhal Topal zamanında burnundan kıl aldırmayan, kendilerine gelen talipleri beğenmeyerek bir bir reddeden adaylar, şu aralar çocuk oyunları oynayarak yarışıyor. Hande Ataizi bu yeni formatla ne kadar başarılı olur o da şu anda bilinmiyor.

PARA İÇİN YENİ FORMATI DA KABUL ETTİLER

Uzun süredir ekranlarda boy gösteren, evlenecek eşi bir türlü bulamayan sözde gelin ve damat adaylarının format değişikliğine de çabuk adapte olması şaşkınlık yarattı. Bu kadar hızlı bir geçiş de adayların para aldıkları iddialarını kanıtlar gibiydi.