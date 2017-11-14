İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan aranan teröristler listesinde Kırmızı Kategoride yer alan Gülbahar kod adlı PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıkladı. Kadın teröristin, PKK-KCK yürütme konseyinin sözde yöneticileri arasında yer aldığı biliniyordu.

Şırnak Bestler Dereler operasyonu 2 Kasım’da başlamış ve dün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada operasyon kapsamında 31 teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı. Bugün Bakanlıktan yapılan açıklamada, öldürülen teröristler arasında kırmızı listede yer alan PKK'lı Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu'nun da bulunduğu belirtildi.

“YURT İÇİNDE BULUNAN TEK TERÖRİST”

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şırnak Bestler-Dereler operasyonunun 2 Kasım’da başladığı ve operasyonda bugüne kadar 31 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Bakanlık açıklamasının devamında, öldürülen teröristler arasında kırmızı listede bulunan ve bu listede yurt içinde bulunan tek terörist olduğu belirlenen PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı teröristin de olduğu ifade edildi.

KIRMIZI LİSTEDE ARANIYORDU

Bakanlığın açıklamasında da dikkat çekildiği gibi Hülya Eroğlu'nun kırmızı listede aranan teröristler arasında Türkiye'de bulunan tek terörist olduğu öğrenildi.