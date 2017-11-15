Ufak Tefek Cinayetler 4. Bölüm ile Star Tv’de ekrana geldi. Yıllar öncesine dayanan bir hesaplaşmanın konu alındığı dizide, Oya geçtiğimiz bölümde Merve’ye büyük korku yaşatmıştı. Ancak Merve bunun altında kalmadı. Oya’ya çok büyük bir oyun oynadı. Oya’nın kliniği mühürlendi ve soruşturma sonuçlanana kadar doktorluk yapamayacağı belirtildi. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv’nin yeni dizisi Ufak Tefek Cinayetler 4. Bölüm ile bu akşam Star Tv’de ekrana geldi. Dev oyuncu kadrosu ile şimdiden reytinglerde iyi bir başarı yakalayan dizinin son bölümünde eski dostlar arasında kapışma devam etti. Oya, Merve’ye yaşattığı korkunun bedelini ağır ödedi. Sağlık Bakanlığı’ndan gelen müfettişler Oya’nın kliniğini mühürledi. Bu duruma oldukça üzülen Oya ise ne yapacağını bilmiyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 4. BÖLÜM ÖZETİ

Ufak Tefek Cinayetler 4. bölümde Oya, Merve’den intikamını aldığını zannediyor. Ancak, Merve’nin planları çok daha korkunç. Kardeş okul için bir yardım gecesi düzenleyen Merve, Oya’yı bütün arkadaşlarına tavsiye ediyor. Fakat bu bir iyilik değil. Tam aksine Merve’nin korkunç planını devreye sokması için sadece bir zemin. Diğer yandan Oya ise Serhan’la giderek yakınlaşıyor. Yasak aşkın pençesinde olan Oya, adeta mutluluk sarhoşu. Bu nedenle de çok yakında olan tehlikeyi göremiyor. Arzu ise kocasının kızını doldurması ile karşı karşıya. Fakat Nilay, babasının ve Burcu’nun oyununu çözüyor ve annesinin yanında olduğunu gösteriyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Henüz yeni bölüm fragmanı Star Tv’de yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında sizlerle de sitemizden paylaşacağız.