Şok 15 Kasım 2017 Aktüel Ürünler Kataloğu yine en kaliteli ürünler ve en uygun fiyatlar ile yayınlandı. Biraz sonra sizler için Şok Aktüel 15 Kasım Çarşamba kataloğunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İndirimin bir numarası Şok market, bu hafta onlarca üründe damping gibi indirimler yaptı. Müşterilerini Şok 15.11.2017 aktüel kataloğu ile şaşırtmaya hazırlanan Şok marketin bu haftaki indirimlerinde yok yok…

Şok Aktüel 15 Kasım Çarşamba kataloğu yine en dolu şekilde geldi. Her hafta birinden güzel ürünleri çok uygun fiyatlara sunan Şok market, geçtiğimiz hafta 43″ Ilgaz uydu alıcılı full hd led tv indirimleri ile müşterilerinin beğenisini kazanmıştı. Bu haftada yine çok özel indirimler Şok aktüel kataloğu içerisinde yer alıyor. Dilerseniz hemen kataloğu incelemeye başlayalım.

Şok markete bu hafta gelecek ürünlerde yine elektronik cihazlar göz dolduruyor. Asus Zenfone go cep telefonu bu hafta katalogda sadece 749,00 TL fiyatı ile yer alıyor. Üstelik de siyah ve beyaz iki renk seçeneği ile telefon sizleri bekliyor. 3lü Bonera Çelik tencere seti ise bu hafta Şok markette sadece 75 TL.

Şok 15 Kasım kataloğunda soğuk kış geceleri de unutulmadı. Bay ve Bayan giyimde de uygun fiyatları ile gelen Şok Markette Bay - Bayan kışlık pijama takımı 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Termo özellikli Kışlık outdoor ayakkabı 41-44 numara arası seçenekleri ile sadece 49,90 TL. Peluş eldiven kış günlerinde hem yapısı hem de fiyatı ile ellerinizi ısıtacak. Çünkü sadece 7,95 TL fiyatı ile bu hafta katalogda sizi bekliyor olacak. Bayan termal tayt 9,95, Polarlı bere 6,95 TL, Bay balıkçı bere 5,95 TL, Ev patiği 4,95 TL, Bayan polar sabahlık 17,50 TL fiyatları ile giyim kataloğunda yer alan ürünlerden sadece bazıları.

Minikler de 15 Kasım Şok kataloğunda yine unutulmadı. Bu hafta çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklarda, Temizlik set 19,95 TL, GoKidy tamir set 19,95 TL fiyatı ile yer alıyor.

15 – 21 kasım tarihleri arasında Şok marketlerde yer alacak olan 25 TL ve Üzeri alışverişlerde geçerli ürünler de belli oldu. Bu hafta Aytaç klasik kangal sucuk 8 TL fiyatı ile sizi bekliyor. Aytaç çiftlik dana kuşbaşı 17,45 TL, İnce ıhlamur 4,95 TL ve Dana kıyma 16,50 TL fiyatı ile Şok market tarafından sizlere sunuluyor. Bu hafta 1 Alana 1 bedava kampanyasında Superfresh mini börek 10,70 TL fiyatı ile sizleri bekliyor olacak. İsterseniz şimdi de Şok 15 Kasım 2017 Aktüel Ürünler Kataloğu görsellerine bir göz atalım.