Türkiye, DEAŞ'lı militanların Rakka'dan gizli ve güvenli şekilde tahliye edilmesine sert tepki gösterdi. Olayın ardından ABD, "PYD'nin yaptığına saygı duyuyoruz" açıklaması yapmıştı. Yapılan açıklamada, Olayın vahim ve ibret verici olduğu belirtilirken, ABD’nin açıklamasına ise “esef duyuyoruz” yorumu yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan DEAŞ'lı militanların Rakka'dan tahliye edilmesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasına ilk yorum geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu görüntüler, vahim ve ibret verici olarak değerlendirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rakka’da DEAŞ’ın temizlenmesine yönelik operasyonlar devam ederken, PYD/YPG'nin DEAŞ'la anlaşma yaptığı ve teröristlerin Suriye’den tahliye edilmesine dair görüntülerin son derece vahim ve ibret verici olduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye’de PYD/YPG'nin amacının her seferinde dikkat çekildiği gibi DEAŞ ile mücadele etmek olmadığı, sahada gayrimeşru oldubittiler yaratmak olduğu ifade edildi. Bakanlık açıklamasının devamında, DEAŞ ve YPG arasında yapılan anlaşmanın, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi durumunda, eninde sonunda bu terör örgütlerinin birbiriyle işbirliğine gideceği gerçeğinin örneği olduğu belirtildi.

ABD’NİN AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ABD’den yapılan bu anlaşmaya "saygı duyulduğunun" açıklamalarına sert tepki geldi. Bakanlık açıklamasında, ABD’nin söz konusu anlaşmanın varlığının inkar etmemesinden esef duyulduğu belirtildi.