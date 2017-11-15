İran asıllı Türk vatandaşı olan ve ABD’deki tutukluluğu devam eden Reza Zarrab’tan 5 gündür hiçbir haber alınamadığı öğrenildi. Zarrab’ın 27 Kasım tarihinde jürili duruşmasının başlayacağı ancak 5 gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

ABD’de tutukululuğu devam eden İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’tan 5 gündür haber alınamıyor. Reza Zarrab’ın 27 Kasım tarihinde jürili duruşması başlayacağı bilinirken 5 gündür haber alınamaması kafaları karıştırdı.

TAHLİYE EDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İran asıllı Türk vatandaşı olan Zarrab için ABD Adalet Bakanlığı Federal Cezaevleri Bürosu İnternet sitesinde yer alan resmi kayıtlarda ABD’de tutkulu bulunan Reza Zarrab’ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi paylaşıldığı ancak bu bilgi daha sonra ABD tarafından yalanlandı. Reza Zarrab’tan 5 gündür hiçbir haber alınamaması da bu bilginin yalanlanıyor olsa da geçerliliğini koruduğunu gösterdi.

NEW YOKR’TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Reza Zarrab davasını takip eden ve araştırmalarda bulunan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı son yaptığı açıklamada İran asıllı Türk vatandaşı olan Reza Zarrab’ın ABD’deki gözaltısının halen devam ettiğini belirtmişti.

5 GÜNDÜR HABER YOK

Reza Zarrab’tan 5 gündür haber alınamazken bir açıklamada Zarrab’ın avukatından geldi. Avukat Şeyda Yıldırım, Reza Zarrab’ın tahliye edildiği bilgilerinin doğru olmadığını söylerken kendilerine de 5 gündür haber verilmediğini ve Zarrab’tan 5 gündür hiçbir haber alamadıklarını söyledi.