Son dönemlerde oldukça yüksek ilerleyen ve piyasalardaki rekoru gören dolar ve Euro günün yeni rekorunu kırdı. ABD faiz artışındaki beklentisini sürdürürken Türkiye’de de enflasyon yükselişini devam ettirirken dolar ve Euro’da günün yeni rekorunu kırdı. Dolar 3,90 liraya yükselirken, Euro’da 4,60 lirayla yeni rekoruna ulaştı.

Dolar ve Euro son dönemlerinin en yüksek fiyatlarına çıkarak rekorla ilerliyor. Piyasalardaki hareketli gidişat ve ABD’nin faiz artışlarındaki beklentisi dolar ve Euro’ya etki ederken bir diğer etki de Türkiye’deki enflasyonun yüksek düzeyini koruması oldu. yeni günde de rekor fiyatlarına dayanan dolar ve Euro yükselişini devam ettirdi ve dolar 3,90 lira, Euro ise 4,60 liraya kadar çıktı.

DOLAR FİYATLARI YENİDEN YÜKSELDİ

Dolar fiyatları geride bıraktığımız haftaki yükselişini hafifletmiş ve yeni haftaya giriş yaparken 3.86 ve 3.87’ya kadar gerileme göstermişti. Ancak yeni günde piyasalarda yaşanan hareketli ve sıcak saatler sonrasında dolar fiyatlarında yeniden bir artış olduğu ve doların 3,90’a çıktığı görüldü.

EURO’DAN REKOR ÜSTÜNE REKOR

Dün gece piyasalardaki düzeyi açıklanan dolar ve Euro yeni bir yükselişe geçtiğini gösterirken Euro fiyatları da rekor üstüne rekor kırmaya devam etti. Euro Küresel piyasalarda 4.6005’i bulurken son günlerde yaşadığı rekor fiyatları tazeleyerek rekorlu ilerleyişini devam ettirmiş oldu. diğer yandan Borsa İstanbul Endeksi de bu yükselişlerden payını aldı ve dövizde yaşanan yükseliş sonrasında 1.18’lik bir yükseliş gösterdi.