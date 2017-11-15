Müge Anlı 15 Kasım 2017 Son Bölüm yine izleyenleri ekran başına topladı. Dün aranmaya başlanan Balona Rövaşata Atan Genç olayında son durum ne? 41 gündür kayıp olan Fatma Uyanık’ın başına ne geldi? Genç kadın kendisi mi kaçtı, kaçırıldı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert Son bölümde neler yaşandı? İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar…

ATV’de Müge Anlı’nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, çözülemeyen cinayetleri aydınlatmaya, kayıpları bulmaya ve yardım dağıtmaya devam ediyor. Bugün yine koli koli kitap, Müge Anlı ve ekibi tarafından Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi. Peki, Müge Anlı 15 Kasım 2017 Son Bölümde neler yaşandı? Karaman’da kaybolan Fatma Uyanık’ı arama çalışmalarında son durum ne? Sosyal medyada fenomen haline gelen Balona Rövaşata Atan Genç olayının altından büyük bir dram çıkmıştı. Peki, o genç bulunabildi mi? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert Son bölümde yaşananlar…

BALONA RÖVAŞATA ATAN GENÇ BULUNDU MU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dün yayınlanan bölümünde, Ankara’da çekilen ve sosyal medyada fenomen haline gelen Balona Rövaşata Atan Gencin ailesi vardı. Sosyal medya o görüntüleri konuşurken, o gencin aslında büyük bir dram yaşadığı ortaya çıktı. Kayıp olarak aranan genci Ankara’da gördüğünü söyleyen onlarca kişi telefonla yayına bağlandı ve gencin çok kötü durumda olduğunu söyledi. O kadar ihbar yapıldı, ancak gençten hala bir haber yok.

FATMA UYANIK OLAYINDA SON DURUM?

Karaman’da 41 gün önce kaybolan Fatma Uyanık hakkında da dün yeni gelişmeler yaşanmıştı. Kadın çığlığı duyduğunu söyleyen iki kadın canlı yayında yaşananları anlatmıştı. Ekiplerin arama çalışmaları da devam ediyor, ancak Fatma Uyanık’tan hala bir haber yok.