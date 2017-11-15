Geçtiğimiz günlerde Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı olan İkizli Köyü’nde yaşlı bir adamın köpekle fotoğrafları çekilmiş ve internete sızan bu görüntülerde yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği iddia edilmiş ve gözaltına alınmıştı. Ancak gerçek ortaya çıktı ve olayın bambaşka bir şey olduğu anlaşıldı. İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı olan İkizli Köyü’nde bir skandal yaşanmış ve tüm Türkiye yaşanan olaya büyük bir tepki göstermişti. Çorum’un Sunguru İlçesi’nde ki İkizli Köyü’nde geçtiğimiz günlerde ağaçlık bir alanda çekilen görüntülerde 80 yaşında olan Kazım Kapkıner’in köpeğe tecavüz ettiği iddia edilmiş ve sosyal medyada büyük yanı uyandırmıştı.

BEN ŞAKA AMAÇLI ÇEKMİŞTİM

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılıp büyük tepki çekmesinin ardından ise Jandarma ekipleri harekete geçmiş ve 80 yaşındaki Kazım Kapkıner’i hemen gözaltına alarak sorguya çekmişti. Olayı en başından beri yalanlayan yaşlı adam haklı çıktı ve gerçekler ortaya çıktı. 14 yaşında olan O fotoğrafları çeken Ergülü Karakol, çektiği fotoğrafları şaka amaçlı arkadaşlarına yolladığını ve sonra da onların sosyal medyaya atarak böylesi bir durumun yaşandığını söyledi. Kazım Kapkıner’in o sırada köpeğin ayağına dolanan zinciri çıkarmaya çalıştığını söyleyen Karakol, babası ile yaşlı adamın evine gidip onun elini öptü ve böylesi bir durum yaşandığı için yaşlı adamdan ve ailesinden özür diledi.