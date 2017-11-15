İYİ Parti’nin Genel Başkanı olan Meral Akşener, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile yaşadığı siyasi diyaloglardan ötürü Ankara Basın Suçları Bürosu Savcılığı’nda şüpheli sıfatı ile ifade verdi. Akşener, Kahraman’ın kendisini “Fetöcü” olarak suçladığını da dile getirdi. İşte detaylar…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman arasındaki gerginlik devam ediyor! Hükümete muhalif isimlerden bir tanesi olan ve MHP’den de muhalif olduğu için ihraç edildikten sonra İYİ Parti’yi kuran Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ile yaşadığı diyaloglardan ötürü Ankara’da Basın Suçları Bürosu Amirliği’nde şüpheli olarak ifade verdi.

BENİ FETÖCÜLÜKLE İTHAM ETTİ

Ankara’da Basın Suçları Bürosu Amirliği’nde şüpheli sıfatı ile ifade veren Meral Akşener daha sonra ise açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın kendisine “Meral Kılıçdaroğlu” ifadesini kullandığını hatırlattı ve kendisini başkasının karısı olarak nitelendirdiğini ve bu söz ile de namusuna söz ettiğini belirtti. İsmail Kahraman’ı uzun süredir tanıdığını söyleyen Meral Akşener, yaşanılan bu olayla sonrasında kendisini birkaç kez aradığını ama Kahraman’ın telefonlarını açmadığını söyledi.

Öte yandan Meral Akşener bu açıklamalarının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın kendisini “Fetöcülük” ile suçladığını belirtti ve bu ithamın masum olmadığını da dile getirdi. Buna karşılık da kendisine dava açtığını söyledi.