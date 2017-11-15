Avcılar'da lise öğrencileri arasında büyük kavga çıktı. Öğrenciler birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. O anlar güvenlik kameraları ve amatör kameralar tarafından da saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Avcılar'da lise öğrencileri arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Sopa ve taşların havada uçuştuğu kavgada darp sonucu yaralanan öğrenciler oldu. Kavga anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

ACIMADAN BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Avcılar’da bir grup lise öğrencisi arasında başlayan tartışma, bir anda taşlı sopalı kavgaya döndü. Kavgaya çok sayıda öğrenci karışırken, gençler hiç acımadan birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları saniye saniye yaşanan büyük kavgayı kaydetti.

ÖNCE TARTIŞTILAR, SONRA SOPALARLA SALDIRDILAR

Bugün öğle saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaşanan olayda, kalabalık iki öğrenci gurubu arasında okul çıkışında başlayan sözlü tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Çevre esnaf kavgaya müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Kavgaya çok sayıda öğrenci karışırken, öğrenciler birbirlerine taşlarla ve sopalarla saldırdı.

DÜKKANLAR DA ZARAR GÖRDÜ

Kavganın büyümesi üzerine bazı öğrenciler dükkanlara sığındı. Fakat bu dükkanlar da öğrencilerin taşlı saldırısına uğradı. Okul çevresinde devriye gezen polis ekiplerinin gelmesi ile kavga sona erdi. Polis ekipleri, kavgaya karışan bazı öğrencileri yakaladı.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Güvenlik kameraları da yaşanan görüntüleri saniye saniye kaydetti. Öğrencilerin önce sözlü başlayan tartışmasına, çevredeki vatandaşlar müdahale etti ancak tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Görüntülerde öğrencilerin bir dükkana sığındığı ancak diğer grubun da dükkana saldırdığı da görülüyor. Polis ekiplerinin gelmesi ile kavga son bulurken, bazı öğrencilerin de kavgada yaralandığı görülüyor.