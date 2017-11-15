Tasarımcı Gözde Becerikli, 11 yıldır süren kanserle mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Becerikli, sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kanser hastası Gözde Becerikli, sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı ile Tüm Türkiye’yi duygulandırmıştı. 11 yıldan bu yana kanserle mücadele eden ve ne yazık ki bu mücadeleyi kaybeden Becerikli, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Gözde Becerikli, 2006 yılında yakalandığı yumuşak doku kanseri nedeniyle 11 yıldır tedavi görüyordu. Kanseri 11 kez yenen ama yeniden bu hastalığın pençesine düştü. Sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısı ile tüm Türkiye’yi duygulandıran Becerikli, mücadelesini dün kaybetti. Doku kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Becerikli, Kadıköy Moda Camii’nde düzenlenen cenaze töreni ile bugün son yolculuğuna uğurlandı. Baba Atilla ve anne Nimet Becerikli cenazede taziyeleri kabul etti. Gözde Becerikli'nin arkadaşları cenaze sırasında çok duygusal anlar yaşadı.

SON ANA KADAR MÜCADELE ETTİ

Baba Atilla Becerikli, evladını kaybetmenin büyük acısını yaşadıklarını belirterek, kızının kısacık hayatı boyunca bütün hayallerini gerçekleştirmek için çalıştığını, yeri doldurulamayacak, mükemmel bir insan olduğunu söyledi. Kızlarının, arkadaşlarına sürekli iyiyim dediğini ve üzülmelerini istemediğini söyleyen baba Becerikli, ölmeden bir gün önce kendileri ile vedalaştığını söyledi. Genç kadının acılı annesi Nimet Becerikli ise Son ana kadar kızlarının hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, hayata çok bağlı bir kız olduğunu ve kurtulacağına inandığını söyledi. Gözde Becerikli’nin cenazesi Moda Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.