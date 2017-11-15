ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a bu sezon Olgun Şimşek de dahil oldu. Yeni sezona bomba gibi giriş yapan dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünde Olgun Şimşek, söylediği türkü ile izleyenleri mest etti. Dizide “Kimsesiz Yaşar” karakterine hayat veren Olgun Şimşek, “Dostum Dostum” türküsünü seslendirdi.

ATV’de başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam yayınlanan bölümü izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Diziye yeni sezonda “Kimsesiz Yaşar” karakteri ile katılan Olgun Şimşek, cezaevinde seslendirdiği “Dostum Dostum” türküsü ile izleyenlerin gönlünü fethetti.

ÜFLEDİLER SÖNDÜM PERFORMANSINI GÖLGEDE BIRAKTI

Kapalıçarşı dizisinde rol aldığı sıralarda Üflediler Söndüm türküsü ile uzun süre gündemde kalan Olgun Şimşek, dün akşamki şarkı ile o performansını da gölgede bıraktı. Eşkıya dizisinde Yaşar karakterine hayat veren Olgun Şimşek, Pir Sultan Abdal'ın Dostum şiirini türkü olarak seslendiren ünlü oyuncu, ekran başında izleyenleri adeta büyüledi.

EDHO SON BÖLÜMDE DUYGUSAL ANLAR

Diğer yandan fenomen dizi EDHO son bölümde oldukça duygusal anlar yaşandı. Hızır cezaevindeyken yerine oturan Meryem’in hayatı tehlikede. Dört duvar arasında kalan Hızır, Meryem’i de ailesini de nasıl koruyacağını bilmiyor.

İŞTE OLGUN ŞİMŞEK'İN O PERFORMANSI