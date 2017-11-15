Show Tv’de Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu gündüz kuşağı programında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Programda uzun zamanda bu yana bir DNA sonucu bekleniyordu. Beklenen sonuç bugün programa ulaştı. Kadın, çocuğu kocasından çıkmayınca fenalaşarak, "Yoğurtçu Bayram isteğim dışında benimle birlikte oldu." iddiasında bulundu.

Show TV'de hafta içi her gün ekrana gelen Seda ve Uğur'la programında bu gün skandal olaylar yaşandı. Üç çocuklarının kendisinden olmadığını iddia eden İbrahim Bey’in DNA sonuçları bugün açıklandı. İbrahim Bey’in eşi Meral Hanım’da yapılan DNA testi sonuçlarına güvenmediğini söyleyerek bugün programa katıldı. Ancak canlı yayında açıklanan DNA sonuçları Meral Hanım’ı zor durumda bıraktı.

YOĞURTÇU BAYRAM’I SUÇLADI

Meral ve İbrahim çiftinin 3. çocuğu hakkında gündeme bomba gibi iddialar gelmişti. Meral Hanım’ın eşini yoğurtçuluk yapan Bayram Bey ile aldattığı ve çocuğun da ondan olabileceği öne sürülmüştü. Bugün canlı yayında açıklanan DNA sonucu ile çocuğun İbrahim Beyden olmadığı kesinleşti. Bunu öğrenen Meral Hanım fenalaştı ve "Yoğurtçu Bayram isteğim dışında benimle beraber oldu, çocuk ondan olabilir" iddiasında bulundu. Bu iddianın ardından hem Seda ve Uğur hem de stüdyoda bulunan izleyiciler büyük şok yaşadı.